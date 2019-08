Alberto Boschiero, di Vittorio Veneto, sul palco della Beach Arena a Lignano

Alberto Boschiero

VITTORIO VENETO - Il 20 agosto Festival Show fa tappa alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro e nel corso della serata si esiberà il cantautore 22enne di Vittorio Veneto Alberto Boschiero. L’artista emergente è stato selezionato durante il Festival Show Casting del 5 maggio 2019 entrando a far parte dei 12 giovani finalisti.

Nel 2010 inizia a studiare chitarra moderna con l’insegnante Massimo Zemolin presso la scuola di musica “A.Corelli “ di Vittorio Veneto. Nel 2014 inizia lo studio di Canto moderno con l’insegnante Rita Piaia. Nel mese di ottobre 2015 termina le lezioni di chitarra per iniziare a studiare pianoforte moderno con Aris Ramus. Il 17 settembre 2016 si esibisce a Milano in Piazza XXIV Maggio per l’evento SingCity organizzato da RDS , con il brano “Wonderwall “degli “Oasis”. Nel mese di ottobre 2016 viene ammesso al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia nel corso di Canto Jazz con l’insegnante Boris Savoldelli.

Il 24 Giugno 2017 si esibisce al Castello Sforzesco di Milano per la finale di CampusBand2 con il singolo “L’Alba Del Tramonto” e la cover del brano “Every Breaking Wave” degli U2. Dal 9 al 16 luglio 2017 si esibisce ad Ischia con il gruppo “On4” , in particolare presso l’Hotel Regina Isabella, dove ha avuto l’occasione di suonare con il rapper Clementino.

Dal 18 al 20 agosto 2017 partecipa ai TourMusicFest Camp come Cantautore, esperienza che lo ha aiutato nella formazione professionale e personale. Il 10 novembre 2018 partecipa alle semifinali del concorso TourMusicFest a Roma, presso il locale JailBreak Live Club. Domenica 6 maggio 2018 si classifica tra i 30 finalisti del concorso FestivalShow. A giugno 2018 è semifinalista al festival di Castrocaro. Il 14 luglio 2018 vince il primo premio al concorso Piove è Musica come miglior inedito. Nell’agosto 2018 si classifica come secondo posto al concorso “La Bella e La Voce” ottenendo una borsa di studio presso la scuola “VMS” di Milano. Il 15 marzo 2019 esce il suo primo singolo su Spotify “Comfort Zone” per il progetto “Maionese” di Matilde Dischi.

Un ragazzo, insomma, da tenere d'occhio.