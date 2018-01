Alberto Angela parla delle Dolomiti ma 'dimentica' il Veneto: tapiro d'oro

Tapiro d'oro per Alberto Angela, colpevole di aver 'dimenticato' il Veneto durante l'ultima puntata del suo programma 'Meraviglie'. La parte dedicata alle Dolomiti è infatti stata girata esclusivamente tra le province di Trento e Bolzano, non considerando che la maggior parte della catena montuosa si trova in Veneto.

"Bisogna fare un programma in 77 giorni che copra tutta l'Italia, è ovvio che in questo poco tempo bisogna fare delle scelte logistiche e strategiche", ha ribattuto Angela, intercettato a Roma dall'inviato di 'Striscia la notizia' Valerio Staffelli, "Le Dolomiti è chiaro che non le puoi fare tutte. Noi abbiamo scelto un luogo per far vedere quanto sono belle, ma ce ne sono anche in Veneto, a Pordenone… nelle riprese si vedevano". "Noi con il Veneto abbiamo un buonissimo rapporto - ha aggiunto - mi dispiace molto che sia accaduto tutto questo".

"E' la prima volta che mi capita di premiare un sex symbol come lei. Lei è diventato un'icona gay", gli ha ricordato infine Staffelli. "Io sorrido, vado avanti e cerco di coprire tutte le Meraviglie", ha concluso Angela, mettendo fine alla polemica sul Veneto.