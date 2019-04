Alan Kurdi ancora in mare

Da dieci giorni la Alan Kurdi, con a bordo 64 migranti soccorsi erano su un'imbarcazione di fortuna al largo della costa libica, è ancora in mezzo al mare, in acque internazionali al largo di Malta. L'attesa, giorno dopo giorno, diventa sempre più logorante. Così "mentre aspettiamo, cantiamo", dicono alcuni uomini a bordo della nave della Ong Sea Eye che intonano un canto nel segno della speranza. Gli uomini sottocoperta, chi sdraiato, chi seduto a terra - come si osserva dal video postato dall'Organizzazione su Twitter - improvvisano un canto. Qualcuno, a un certo punto, batte le mani seguendo il ritmo, altri gli vanno dietro. Tutto accade mentre il governo maltese continua a prendere tempo.



Oggi la Francia si è detta pronta ad ospitare una parte dei migranti a bordo della Alan Kurdi per consentire il loro sbarco a La Valletta. "Come per le altre navi (Lifeline, Aquarius, SeaWatch), ho chiesto che lo staff del Ministero degli Interni e l'OFPRA fossero pronti ad andare sul posto nelle prossime ore per facilitare il trasferimento in Francia di 20 persone bisognose di protezione" ha detto il ministro degli Interni francese, Christophe Castaner.