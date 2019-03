In Alabama il tornado fa una strage

E' di almeno 23 morti il bilancio dei tornado che si sono abbattuti sulla contea di Lee, nello Stato americano dell'Alabama. Il numero delle vittime, secondo le autorità locali, potrebbe ulteriormente aggravarsi ma le operazioni di soccorso sono state interrotte fino all'alba perché troppo rischiose.



Non si conosce il numero dei feriti, anche se almeno 40 sono quelli ricoverati dell'East Alabama Medical Center. Il maltempo ha lasciato 4mila utenti senza elettricità in tutto lo Stato, 2mila dei quali nella sola contea di Lee.



Il presidente americano Donald Trump si è rivolto con un tweet agli abitanti dell'Alabama, esortandoli alla massima prudenza e attenzione: "Tornado e tempeste sono stati molto violenti e potrebbero essercene altri" ha scritto, prima di rivolgere un pensiero alle "famiglie e agli amici delle vittime e ai feriti".



Anche la governatrice dell'Alabama, Kay Ivey, ha postato su Twitter un messaggio per avvertire i residenti delle aree colpite che altri episodi di maltempo potrebbero seguire quelli delle ultime ore, mentre è già annunciato un forte abbassamento delle temperature. Il primo tornado che ha colpito la zona è stato classificato come EF-3, con venti fino a 266 km orari.