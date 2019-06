Al Verdi un consuntivo di grande sucesso!

PORDENONE- Un teatro aperto tutto l’anno è la caratteristica che emerge dai dati di chiusura della Stagione 2018/2019 del Teatro Verdi di Pordenone: è quanto si deduce dai dati ufficiali, presentati all’Assemblea dei Soci.

Inoltre è stato sottolineato un dato importante, l’incremento delle vendite online, con pubblico in arrivo da tutta la regione e dal vicino Veneto (Belluno, Padova, Treviso e Venezia in particolare).

Spaziando tra i cartelloni di Prosa, Musica e Danza, le mostre, gli incontri con i protagonisti, le conferenze e le molte attività culturali collegate alla Stagione, il Verdi ha registrato 277 giorni di apertura e 397 utilizzi unitari complessivi dei suoi diversi spazi, per ben 53mila presenze (contro le circa 50mila dell’anno precedente), direttamente legate alle attività del teatro e di circa 34mila presenze (contro i 32mila dell’anno precedente) per le iniziative di terzi, per un totale di 87mila presenze complessive.

Significativa la partecipazione dei giovanissimi delle scuole: sono stati ben 18mila gli studenti e gli insegnanti che hanno partecipato agli spettacoli, che diventano 20.500 includendo gli incontri collegati agli spettacoli.

Sotto la guida della nuova consulente artistica per il settore prosa Natalia Di Iorio, manager teatrale e culturale tra le più note in Italia, il Teatro ha avviato una serie di novità tra cui il percorso “Tra letteratura e teatro”, in partnership con Pordenonelegge, mentre una nota firma, Concita De Gregorio, è stata protagonista della “Settimana contro la violenza sulle donne”.

Tra i progetti speciali, grande successo anche quest’anno sul fronte musicale per il Premio Pordenone Musica, coordinato dal consulente artistico Maurizio Baglini: la vincitrice di questa edizione, il soprano di fama mondiale Edda Moser ha già annunciato che proseguirà una collaborazione con il Teatro a conferma della ricaduta sul territorio delle più importanti progettualità del Verdi.

“Il Teatro Verdi è sempre più luogo “identitario” della cultura di un territorio”, conferma il Presidente Giovanni Lessio, mettendo in evidenza che “il Verdi rappresenta simbolicamente il punto d’incontro in cui si riconosce tutta una comunità. Anche “fisicamente” il Teatro è la struttura più capiente in città, e non solo, e non a caso ospita le manifestazioni di maggior prestigio, sia culturali che imprenditoriali”.

Nella conclusione del Presidente Lessio già si coglie una prospettiva da perseguire ed implementare: “Il dialogo con la società produttiva del territorio è una costante, che il teatro vuole portare avanti nel tempo”. In questo scenario di prosecuzione si conferma la residenzialità della Gustav Mahler Jugendorchester, un sicuro e ambizioso progetto verso il circuito internazionale della musica classica al pari delle grandi capitali europee.

Nel mese di agosto l’Orchestra, fondata da Claudio Abbado, sarà ancora in residenza a Pordenone e concluderà la sua permanenza con due concerti al Teatro Verdi ad avvio di Stagione il 3 e 4 settembre.

La voce di Christian Gerhaher e la bacchetta di Herbert Blomstedt - leggenda vivente della direzione orchestrale, tra le pietre miliari della letteratura sinfonica di sempre - saranno i protagonisti di questi due eventi d’eccezione. In programma musiche di Dvořák, Bruckner, Strauss, Mahler e Beethoven. Il concerto del 4 settembre si concluderà con l’Eroica, una delle sinfonie più celebri di tutti i tempi.

Il Teatro ha già riservato un periodo di prelazione per tutti gli abbonati alla Stagione appena conclusa e agli abbonati GMJO 2018.

Si aprono il 10 giugno le prevendite dei biglietti, sia on-line che alla Biglietteria.

Dal 10 al 21 giugno anche lo speciale acquisti on-line a zero commissioni, uno speciale omaggio del Teatro al pubblico per la Festa della Musica 2019.

Tutte le info su: www.comunalegiuseppeverdi.it