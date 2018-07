Al via la stagione del Villorba Calcio

VILLORBA – Nell'affrontare la nuova stagione sportiva 2018/2019 il Villorba Calcio si ripropone con le sue squadre di vertice e con il suo ampio patrimonio di atleti come una delle società di punta della Marca Trevigiana, forte di una struttura organizzativa ben rodata e da un assetto societario oggi consolidato che ruota attorno a delle figure storiche, dei collaboratori preziosissimi.

L'attribuzione della denominazione di Scuola Calcio élite del resto certifica l'alto livello tecnico espresso soprattutto nella formazione dei più giovani.

I risultati di vertice e la crescita del movimento giovanile testimoniano come l'indirizzo dato alle ambizioni sportive e alla propria missione sociale siano in linea con l'intensa attività che da sempre il Villorba Calcio svolge nel territorio. Avvalorata da un numero di oltre 300 atleti.

L'intenzione per la stagione entrante è quella di raggiungere per la prima squadra maschile una sicura e anticipata salvezza, senza disdegnare (se le occasioni lo permetteranno) di affacciarsi nelle zone più alte della classifica. In ambito femminile, dopo che la neonata prima squadra ha ben figurato l'anno scorso piazzandosi seconda nel campionato di serie D, giocandosi addirittura la promozione in C disputando i play off (in una finale poi persa), quest'anno si punta ancora ad un campionato di vertice, a comprova di un movimento femminile di indubbio interesse, che ci si augura possa essere da stimolo alla costruzione di un vero e proprio vivaio.

Uno sguardo alle spalle

Per meglio inquadrare le ambizioni per la stagione entrante conviene guardarsi alle spalle per ricordare i risultati conseguiti nell'ultima stagione.

Buona l'annata per i ragazzi della Prima Squadra che nel campionato di Promozione, dopo una partenza sottotono, una volta amalgamato il gruppo, sono stati protagonisti di un incredibile recupero (degno delle squadre di testa classifica) che ha condotto (anche in virtù dei 6 punti conquistati nei due scontri diretti contro il Treviso) alla salvezza, obiettivo indicato all'inizio di stagione. Da segnalare come il buon campionato abbia rispecchiato il confortante inserimento in prima squadra di molti giovani. Cogliendo i frutti di un sapiente, duro e paziente lavoro di costruzione degli elementi migliori, i ragazzi hanno dato vita ad recupero pazzesco, degno dei primi posti in classifica, merito anche dei molti giovani inseriti direttamente dal settore giovanile, dove si cominciano a cogliere i frutti del duro lavoro svolto dalla società.

Proprio dal settore giovanile sono arrivati nella stagione scorsa le soddisfazioni migliori. Con costanza e impegno tutte le squadre hanno riconfermato le categorie a partire dalla formazione Juniores Elite, gli Allievi che militeranno nel campionato Regionale (dove l'anno scorso si sono piazzati al 6° posto), e i Giovanissimi che, grazie al 2° posto, hanno mantenuto il diritto di disputare la categoria Elite e si sono giocati la Coppa Veneto. Lodevoli anche le prestazioni di Esordienti, Pulcini e dei più piccoli che hanno dato spettacolo e più volte prova di fair play in tutti i campi della provincia.

Il movimento giovanile

La Società continuerà ad investire sui giovani, nel segno di una saggia impostazione e nella speranza di un naturale ricambio per la prima squadra.

Questo il quadro delle formazioni giovanili per la stagione 2018/19 e i relativi allenatori:

Juniores Elite Gianni Piovesan

Allievi Regionali Marco Giuliato

Allievi provinciali Paolo Ardenghi

Giovanissimi Elite Daniele Tozzato

Giovanissimi sperimentali Marco Fabbro

Esordienti 2006 Paolo Pozzobon

Esordienti 2007 Gianluca Saccon

Pulcini 2008 Simone Perissinotto

Pulcini 2009 Dario Dal Corobbo, Gianluca Darsiè

Primi Calci 2010 Miralda Baseggio

Primi Calci 2011 Vittorio Frasson

Piccoli Amici 2011-12 Simone Dall’Armellina

Collaboratore Tecnico Tino Fava

Osservatore Valter Alessandrini

L'assetto societario e lo staff tecnico

La società, cosciente del patrimonio umano e di esperienze che ha in carico, punta anche per la nuova stagione a darsi una continuità e solidità dal punto di vista dirigenziale. Al fianco del Presidente Settimo Pizzolato ci saranno il Vice Presidente Loris Paronetto ed i consiglieri Daniele Zanatta, Francesco Biscaro e Loris Rosin, Sabrina Rodelli, Mauro Zanatta, Andrea Guidolin e Renzo Scandiuzzi.

Il ruolo di Direttore Generale con compiti specifici nel coordinamento ed organizzazione dello staff tecnico e societario spetta a Luigi Michielin, sempre al fianco del Presidente Pizzolato.

Lo staff tecnico è stato quasi tutto riconfermato. Da registrare un unico cambio nel ruolo del Responsabile Tecnico. Uscito Campanella (per il sopraggiungere di impegni lavorativi) il Villorba Calcio registra l'arrivo del nuovo Responsabile Tecnico del Settore Giovanile Gianluca Saccon; al suo fianco come responsabile delle attività di base Dario Dal Corobbo, il preparatore dei portieri Andrea Brunello e il preparatore atletico Simone Dall’Armellina.

Questo l'organigramma della Prima Squadra dell'ASD Villorba Calcio:

DIRETTORE SPORTIVO: Stefano Favaro

ALLENATORE: Dino Favarato

PREPARATORE ATLETICO: Enrico Lazzarin

PREPARATORE PORTIERI: Umberto Conte

FISIOTERAPISTA: Ilia Conca

DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI: Danilo Bettiol, Andrea Guidolin, Andrea Coghetto

Importanti e fondamentali (vista la grande dedizione e la mole di lavoro di cui sono capaci) le riconferme dello staff operativo così formato:

SEGRETARIO: Giampietro Urban

MAGAZZINIERE Danilo Bettiol

MANUTENZIONE CAMPI: Maurizio Graziotto, Danilo Bettiol, Ugo Gava

AUTISTI: Giorgio Buranello, Roberto Lodi, Fabio Totaro e Siro Frigau

RESPONSABILE CLUB HOUSE: Stefania Zanchettin

COLLABORATORE : Domenico Ianniello.

La struttura organizzativa si completa con il prezioso apporto del web master Andrea Coghetto e l'attribuzione della responsabilità di Ufficio Stampa e immagine a Lisporteam s.r.l.

Il fotografo ufficiale è Geppe Lazzari.

A.S.D. VILLORBA CALCIO maschile 2018/2019

la “rosa” della prima squadra Promozione:

ALLEGRI ALBERTO 1998 attaccante

BENETTON STEFANO 1999 difensore proviene dal Lia Piave

BERTI GIACOMO 1993 portiere proviene dal San Gaetano

BONOTTO ALBERTO 1989 difensore proviene dall'Union Rio

BOZZON MATTEO 1986 attaccante proviene dal Careni Pievigina

CAMPAGNER NICOLO' 2000 centrocampista proviene dalla squadra juniores

CARATAZZOLO GIOVANNI 1996 difensore rientro dal Postioma

CARNIATO MASSIMO 1995 centrocampista

CONTE MIRCO 1988 difensore

DEFEUDIS ANDREA 1994 difensore proviene dall'Eccellenza Emilia

DE MARCHI GIANLUCA 1997 attaccante

FAVOTTO NICOLA 1999 portiere

GUARNIERI CHRISTIAN 1995 difensore

GUIDOLIN NICOLO' 1999 centrocampista

MENEGHEL ANDREA 2000 attaccante proviene dalla squadra juniores

PELLIZZARI ANDREA 1996 attaccante

PELLIZZARI GIORGIO 1996 centrocampista

PIZZOLATO FEDERICO 1992 attaccante

SACCON GIANLUCA 1991 centrocampista proviene dall'Arcade

SECCO EDOARDO 2000 centrocampista proviene dal Montebelluna

TOPPO MATTEO 2000 difensore proviene dalla squadra juniores

ZAMBERLAN NICOLA 1999 attaccante proviene dalla squadra juniores

ZAVAN NICOLO' 1998 centrocampista

Allenatore:

DINO FAVARATO 1972 riconfermato

L'organigramma della squadra Juniores Elite è così formato:

DIRETTORE SPORTIVO: Stefano Favaro

ALLENATORE: Gianni Piovesan

PREPARATORE ATLETICO: Simone Dall'Armellina

PREPARATORE PORTIERI: Andrea Brunello

DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI: Giorgio Villanova, Vittorio Pinarello, Loris Rosin e Francesco Biscaro

L'organigramma della squadra femminile è così composto:

DIR. RESPONSABILE SETTORE FEMMINILE: Sabrina Rodelli

DIRETTORE SPORTIVO: Mauro Zanatta

ALLENATORE: Miralda Baseggio

VICE ALLENATORE: Maurizio Berto

COORDINATORE ORGANIZZATIVO: Simone Pizzolon

COLLABORATORE TECNICO: Enrico Campion

PREPARATORE ATLETICO: Simone Dall' Armellina

PREPARATORE PORTIERI: Gino Ceccato

MASSAGGIATORE /RIATLETIZZATORE: Costantino Casagrande

DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI: Federica Zanella, Chiara Vazzoler, Stefania Zanchettin

A.S.D. VILLORBA CALCIO femminile 2018/2019

la “rosa” della prima squadra serie D:

MUZZI MADDALENA portiere

CANZIAN DALILA portiere

ZANETTE SILVIA difensore

DE MARCO ALESSIA difensore

GRILLO DANIELA difensore

COSEREANU VALENTINA difensore

MATTARA CAMILLA difensore

DANIEL MARTINA difensore

TIVERON GIORGIA difensore

SIMONETTO ANNA difensore

DAL BELLO DEBORA centrocampista

VENEZIANI ALICE centrocampista

RAVANNE GIORGIA centrocampista

CAMPION ANNA centrocampista

MORAN ANGELA centrocampista

SPADETTO CARLOTTA centrocampista

LI DESTRI VALENTINA centrocampista

ZATTA AURORA centrocampista

CANCIAN ANJIUMOL centrocampista

GHEZZE DEBORAH attaccante

GRANELLO SARA attaccante

CANAL CHIARA attaccante

SANDI ANNA attaccante

CASSARINO ZAIRA attaccante

DUSSIN MICHELA attaccante

Allenatore:

MIRANDA BASEGGIO riconfermata

Piena collaborazione con l'Amministrazione Comunale

Si consolida anche quest'anno lo stretto rapporto di collaborazione con il Comune di Villorba che ha dato in concessione alla società gialloblù gli impianti comunali, la cui attenta gestione e i continui ammodernamenti permettono al Villorba Calcio di contare su una ottima potenzialità di impianti e di poter svolgere le attività sempre al meglio: lo Stadio comunale di Catena in via Marconi, gli Impianti sportivi di Lancenigo, in via Franchini, 8 e di via C. Battisti a Villorba.