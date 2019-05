Al via il restauro di due antichi affreschi

VITTORIO VENETO - Inizieranno domani, venerdì 31 maggio, e dopodomani, sabato 1° giugno, i lavori di restauro conservativo di due antichi affreschi conservati presso la Pieve di Sant’Andrea di Bigonzo a Vittorio Veneto e presso la Chiesa di San Martino a Fratta di Tarzo. Gli interventi, che saranno interamente finanziati da Banca Prealpi, verranno realizzati da restauratori specializzati in accordo con la Diocesi di Vittorio Veneto e con la competente Soprintendenza.

Un’operazione dal grande valore culturale, tesa a preservare due importanti manufatti del patrimonio storico-artistico del territorio. In occasione dell’avvio dei lavori, l’Ufficio diocesano per l’arte sacra e i restauratori incontreranno bambini e ragazzi delle scuole del territorio per avvicinarli alla tecnica dell’affresco e dell’arte sacra: le classi coinvolte saranno, per Sant’Andrea, la seconda della Scuola Media “Umberto Cosmo” di Vittorio Veneto insieme alla restauratrice Emanuela Ruggio; per Fratta di Tarzo, la quarta elementare e la seconda media della Scuola di Tarzo, con la restauratrice Elena Dal Moro.

Altare a Fratta

Agli appuntamenti presenzieranno i rappresentanti della Banca e della Diocesi, i Parroci e le Istituzioni locali, a sancire la proficuità di una sinergia che si muove sui binari della cooperazione, del mutualismo e dell’attenzione al territorio, con l’obiettivo di trasmettere alle future generazioni un patrimonio d’arte e di storia dal valore inestimabile per l’identità del territorio e delle comunità locali. Il restauro sarà reso possibile grazie al contributo di Banca Prealpi, che ha stanziato una somma del valore di 17.350 euro a favore della diocesi di Vittorio Veneto per le “emergenze conservative” presenti sul territorio diocesano.

All’interno della Pieve di Sant’Andrea di Bigonzo, il restauro interesserà la “Madonna con il Bambino in trono, i santi Giovanni Battista e Vittore e il pievano Benedetto Cesana” (1485), affresco di Antonio Zago posto sulla parete nord dell’edificio. Nella Chiesa di San Martino, invece, oggetto dell’intervento sarà il paliotto d’altare a motivi floreali, dipinto murale quattrocentesco di autore ignoto che rappresenta un unicum nella diocesi.

Madonna con il Bambino in trono, i santi Giovanni Battista e Vittore e il pievano Benedetto Cesana