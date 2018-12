Al via oggi a Mogliano la mostra del Radicchio Rosso

MOGLIANO - Al via questa mattina, sabato, la due giorni di festa a Mogliano Veneto, con la XXXIV Mostra del Radicchio Rosso di Treviso IGP.



L’evento fa parte di “Fiori d’inverno 2018/2019”, un programma di 12 appuntamenti incentrati sul Radicchio Rosso, che coinvolge le province di Treviso e Venezia fino a marzo.



“La Mostra del Radicchio Rosso è tra gli appuntamenti più attesi del nostro calendario di “Metropolis-Mogliano è Natale” e, allo stesso tempo, una delle tappe significative di questa manifestazione, che ha raggiunto una diffusione e una risonanza davvero notevoli nelle province di Treviso e Venezia.



Con un programma che di anno in anno diventa sempre più ampio, tra cene a tema, degustazioni, esposizioni, concerti e tanti momenti di intrattenimento per le famiglie, questo sarà un fine settimana di gran festa per la Città e un’imperdibile occasione per conoscere ancor meglio uno dei prodotti tra i più rappresentativi del nostro territorio.



Un’opportunità anche per i turisti del nostro bacino, per abbinare alla scoperta del territorio una esperienza di conoscenza enogastronomica”, hanno sottolineato il Sindaco, Carola Arena, e l’Assessore alla cultura e alle attività produttive, Ferdinando Minello.



La XXXIV Mostra del Radicchio Rosso di Treviso IGP aprirà sabato 15 dicembre alle ore 10.00, in collaborazione con l’A.P.O.M.T., per poi continuare nel pomeriggio con i giochi in legno di una volta “Tana dei Tarli” alle ore 15.00 e alle 16.30 con la conferenza in Sala Consiliare sul tema “Radicchio Rosso – caratteristiche e proprietà”.



A partire dalle 18.00 i bar del centro predisporranno la degustazione di “cicchetti” al Radicchio.



Domenica 16 dicembre la Mostra aprirà alle ore 9.00 con l’esposizione dei produttori locali e la successiva premiazione alle ore 10.30. Alle 11.30 il concerto del Gruppo Musicale Città di Mogliano e a seguire il tradizionale risotto al radicchio Rosso offerto dagli organizzatori dell’iniziativa.



Il radicchio verrà degustato anche nella versione “dolce” alle 17.30.



Animeranno il centro gli spettacoli per bambini “Artisti in piazza” alle 10.00 e alle 15.00 con intrattenimento di giocoleria di artisti di strada e alle ore 16.00 con il Teatro dei Burattini di “De Bastiani”.