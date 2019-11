Al via le candidature per Incontralavoro, la giornata di recruiting dei centri dell’impiego veneti

Sono già aperte le selezioni per partecipare alla quarta edizione di IncontraLavoro, l’iniziativa di recruiting promossa da Regione del Veneto e Veneto Lavoro, in collaborazione con Almalaurea, in programma il 13 novembre in tutto il territorio regionale. Le sedi sono i Centri per l’impiego di Arzignano, Bassano del Grappa, Belluno, Conegliano, Este, Legnago, Mestre, Mira, Montebelluna, Padova, Rovigo, Schio, Treviso, Verona, Vicenza, Villafranca.

L’invito a partecipare alla giornata, organizzata nell’ambito dell’Italian Employers’ Day 2019 per favorire l’incontro tra le aziende in cerca di candidati e i disoccupati alla ricerca di un nuovo impiego, è rivolto in particolare alle persone in cerca di lavoro. Gli operatori dei 39 Centri per l’impiego del Veneto hanno già vagliato i 100 mila curriculum già presenti nelle proprie banche dati e sono pronti ad accogliere quanti si candideranno in questi giorni: chi parteciperà ad Incontralavoro avrà l’opportunità di conoscere da vicino le imprese che offrono posti di lavoro, svolgere colloqui per le posizioni in linea con il proprio profilo professionale e partecipare a workshop e seminari sul tema della ricerca di lavoro.

“IncontraLavoro è una vera e propria misura di politica attiva – evidenzia l’assessore regionale al lavoro, Elena Donazzan - occasione di incontro tra domanda e offerta di lavoro e di stimolo per le persone prive di impiego ad attivarsi nella ricerca di un’occupazione. Nelle tre passate edizioni abbiamo riscosso una partecipazione superiore alle aspettative, con ottimi riscontri sia da parte delle imprese che dei candidati. In alcuni casi IncontraLavoro si è anche rivelata una buona risposta alle difficoltà di reclutamento delle imprese, tanto che aziende come Zalando e McDonald’s si sono rivolte alla Regione Veneto e a Veneto Lavoro per organizzare specifiche giornate di recruiting. Il prossimo 13 novembre convocheremo anche i beneficiari del Reddito di cittadinanza, nella convinzione di poter offrire loro occasioni di lavoro che possano spingerli a rinunciare a un sussidio assistenzialistico quale va configurandosi il RdC, per entrare o rientrare stabilmente nel mercato del lavoro”.

I disoccupati interessati a partecipare alle preselezioni possono contattare il Centro per l’impiego o candidarsi direttamente online sul portale ClicLavoro Veneto, scegliendo una delle 16 sedi che ospitano l’evento e consultando tutte le offerte disponibili nella sezione IncontraLavoro del servizio “Centro per l’Impiego Online”. I candidati selezionati saranno ricontattati dagli operatori del CPI e invitati a partecipare ai colloqui nella giornata del 13 novembre. Al momento sono oltre 1.500 le offerte di lavoro già raccolte per l’occasione da circa 150 imprese, un numero destinato a crescere visto che le aziende possono ancora aderire. Maggiori informazioni sull’iniziativa e sulle modalità di candidatura sono disponibili alla pagina dedicata di ClicLavoro Veneto, www.cliclavoroveneto.it/incontralavoro