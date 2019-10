Al Fazioli la programmazione 2019-2020

SACILE - Per la quindicesima volta la Direzione Artistica della Fazioli Concert Hall ha presentato a un pubblico numeroso il programma della Stagione, che continua un progetto che negli anni si è arricchito, venendo incontro alle aspettative dei tanti appassionati.

“Fin dall’inizio di questa complessa ed emozionante avventura - ha spiegato Paolo Fazioli, fondatore e Presidente dell’omonima casa costruttrice di pianoforti a coda - abbiamo provato da una parte l’entusiasmo di poter costruire qualcosa di bello, con il proposito di mettere a disposizione degli appassionati del pianoforte nuove opportunità di conoscere artisti e repertori. Dall’altra, una sorta di preoccupazione conseguente alla responsabilità di mantenere alto quel livello che ha consentito alla Fazioli Concert Hall di divenire in pochi anni un punto di riferimento per tanti spettatori oltre che – lo possiamo dire con orgoglio – un palcoscenico ambito per i pianisti di tutto il mondo”.

Naturalmente il cartellone FAZIOLI contempla principalmente il pianoforte solo.

Sono in programma sei recital pianistici, due concerti di musica da camera e due proposte jazz “fuori abbonamento”, che confermano la collaborazione con la serie Piano Jazz di Controtempo.

I RECITAL PIANISTICI

Il sipario si alza con il recital dell’autorevole Sa Chen, nome fra i più noti emersi recentemente dalla grande Cina. Acclamata per le sue interpretazioni caratterizzate ed evocative, Sa Chen, dopo la cancellazione dello scorso anno, debutta a Sacile venerdì 8 Novembre, con un programma che ci parla della sua lunga e privilegiata frequentazione con l’opera di Chopin e in particolare con i suoi intramontabili Notturni.

Anche il programma del trentatreenne Andrey Gugnin, (6 Dicembre) presenta una delle più amate “integrali” chopiniane, quella dei 24 Preludi, che si contrappongono alla monumentale Sonata op. 106 “Hammerklavier” di Beethoven della prima parte. Il desiderio di invitare il pianista russo si manifestò sin dal 2016, quando salì sul gradino più alto del podio alla Sydney International Piano Competition of Australia.

Fra i pianisti ai quali i concorsi hanno spalancato le porte di una carriera brillante, ci sarà Luca Buratto, virtuoso definito dalla critica “fuori dal comune”. Vincitore dell’edizione 2015 dell’Honens International Piano Competition di Calgary, il 7 febbraio interpreterà oltre a Mozart, Ravel e Brahms, anche il contemporaneo Thomas Adès.

Artista ammaliante ed estroverso comunicatore, filantropo ed instancabile viaggiatore, il pianista di Hong Kong Ernest So vive il rapporto con lo strumento in maniera colta, versatile ed innovativa. La sua performance del 21 febbraio celebrerà compositori viventi delle più diverse provenienze in sintonia con il suo essere “cittadino del mondo”.

Boris Berman rappresenta con la sua eclettica personalità la figura del musicista completo, essendo interprete, ricercato insegnante, lungimirante “talent scout”, fantasioso direttore artistico, scrittore e revisore di edizioni musicali. Colpisce che fra i suoi allievi, molti diventino nomi noti nel panorama concertistico internazionale. Saranno Haydn e Schubert gli ingredienti del suo raffinato programma del 20 marzo.

Oltre a Buratto, sarà ospite un’altra autentica “gloria italiana” del pianoforte, Mariangela Vacatello (in foto), che da oltre vent’anni spicca sulla scena concertistica per la grande personalità che sa infondere ad ogni sua performance. Non ci sono molti connazionali della sua generazione che possano vantare un così ricco palmarès di premi. Ritorna a Sacile il 3 aprile per scorrere pagine di Skrjabin e Schumann, ma già si è fatta apprezzare durante la serata di presentazione per il suo virtuosismo.

LA MUSICA DA CAMERA

Gli appuntamenti cameristici si trovano quasi ai due estremi temporali del cartellone:

a) l’appuntamento del 22 novembre prende vita dai sempre graditi suggerimenti che ci provengono dalla direzione artistica del Premio Trio di Trieste. Il Trio Gaon, vincitore della 18a edizione del Concorso e di due premi speciali, ha elaborato un programma al contempo elegante ed avvincente che riserva uno spazio solistico all’eccezionale pianista Tae-Hyung Kim.

b) il concerto del 17 aprile, nasce della collaborazione tra Fazioli e Le Dimore del Quartetto. È stato selezionato il Quartetto Henao, che sarà affiancato, per la grande esperienza cameristica, dall’autorevole pianista austriaco Markus Schirmer. Anche in questo caso il programma si farà apprezzare oltre che dalla sinergia fra solista ed archi, anche il pianoforte e il quartetto separatamente.

IL JAZZ FUORI ABBONAMENTO

Le due proposte jazz che Controtempo e Fazioli hanno voluto realizzare insieme, sono dedicate l’una ad una grande star e l’altra ad un progetto per due pianoforti, capace di avvicinare gli amanti della musica classica al jazz.

Il 10 aprile ritorna alla Fazioli Concert Hall, per la prima volta in “Piano Solo”, il grande Stefano Bollani, che già era stato ospite in trio agli esordi della sua carriera.

Il 7 maggio, invece, (eccezionalmente di giovedì), si assisterà a quel connubio fra jazz e classica “che funziona se e solo se gli artisti sono capaci di mettere mani all’argilla e al fuoco per creare un solo linguaggio. Gloria Campaner e Leszek Możdżer sono i demiurghi di tale officina”.

Come al solito, anche nel 2020, ci sarà uno spazio per i giovani pianisti premiati da prestigiosi concorsi internazionali.

WINNERS (rassegna fuori abbonamento), in collaborazione con l’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, non è una una semplice “coda”, a margine della Stagione della Fazioli Concert Hall, ma una rassegna capace di incuriosire anche gli ascoltatori più esigenti.

CAMPAGNA ABBONAMENTI E BIGLIETTI

I rinnovi degli abbonamenti si svolgeranno dal 7 al 11 ottobre secondo le consuete modalità.

Gli interessati ai nuovi abbonamenti dovranno invece inviare una richiesta scritta (concert@fazioli.com), lasciando i propri recapiti telefonici o quelli di un delegato reperibile. In presenza di nuovi posti disponibi, gli uffici della Fazioli Concert Hall provvederanno a contattare i “candidati” il 10 ottobre, secondo l’ordine di ricevimento della richiesta.

Invariati i costi dei singoli biglietti, che potranno essere prenotati in anticipo, seguendo lo specifico calendario: dai 20 ai 30 euro in base alla posizione in sala, con una tariffa speciale di 15 euro per gli studenti di conservatorio o delle scuole di musica accreditate.

Fanno eccezioni due concerti jazz “fuori abbonamento”, la cui biglietteria è gestita da Controtempo.

I biglietti saranno disponibili su VivaTicket dal 6 dicembre.

Gli Abbonati Fazioli Concert Hall, comunque, potranno acquistarli in via prioritaria, contestualmente all’abbonamento (con pagamento separato in contanti).