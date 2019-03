Al Del Monaco: Tempesta

TREVISO - Sabato 16 marzo alle ore 20.45 al Teatro Comunale di Treviso andrà in scena Tempesta, spettacolo della Fondazione Nazionale Della Danza / Aterballetto per la coreografia di Giuseppe Spota, sulle musiche originali Giuliano Sangiorgi.

Tempesta è un mito letterario, è una specie di favola magica che conclude la carriera di Shakespeare in maniera del tutto originale e misteriosa.

Scelta dalla direzione che mi ha preceduto, mi è sembrata un’occasione straordinaria non soltanto sul piano artistico, ma anche su quello della crescita consapevole della Fondazione Nazionale della Danza verso nuovi orizzonti. I prossimi anni ci troveranno impegnati non soltanto nel ruolo storico, produttivo, ma anche rivolti verso nuove progettualità. In particolare ci siamo orientati verso il compito di “facilitatori” di nuove relazioni interne al sistema nazionale dello spettacolo dal vivo, incarnando una vocazione transdisciplinare e aperta.

Così, Tempesta permette un passo fondamentale alla danza italiana: due teatri importanti, quello del Veneto e quello di Brescia, ci producono e ci ospitano nelle loro stagioni, dopo il debutto al Piccolo di Milano. È la strada per una diffusione più capillare della danza e per rivolgerci a nuovi spettatori.

Dopo l’esperimento di incontro con arte e fotografia (In/Finito), alla vigilia del Bach Project che propone una tappa importante nell’esplorazione della relazione tra danza e musica, Tempesta segna il nostro avvicinamento al mondo del teatro.

Gigi Cristoforetti, Direttore di Aterballetto

TEMPESTA

coreografia Giuseppe Spota

musiche originali Giuliano Sangiorgi

drammaturgia Pasquale Plastino

consulenza critica Antonio Audino

scene Giacomo Andrico

costumi Francesca Messori luci Carlo Cerri

Personaggi e Interpreti Prospero Saul Daniele Ardillo Antonio Damiano Artale Miranda Martina Forioso Calibano Philippe Kratz Ariel Noemi Arcangeli, Clément Haenen, Hélias Tur-Dorvault Ferdinando Giulio Pighini Estelle Bovay, Hektor Budlla, Arianna Kob, Ina Lesnakowski, Grace Lyell, Ivana Mastroviti, Roberto Tedesco, Serena Vinzio

musiche e arrangiamenti di Giuliano Sangiorgi prodotto da Giuliano Sangiorgi e Taketo Gohara

arrangiamento orchestrale e direzione d’orchestra di Stefano Nanni

registrato da Giuliano Sangiorgi, Taketo Gohara, Niccolò Fornabaio, Davide Dell’Amore presso Exit Music For, Forum Music Village, Noise Factory; mixato da Taketo Gohara presso Noise Factory

masterizzato da Giovanni Versari presso La Maestà Pianoforte, marimba, vibrafoni, chitarre, tastiere, celesta, elettronica, tubular bells, basso, voci, percussioni, gran cassa e timpani Giuliano Sangiorgi; Flauti Mirko Onofrio. ORCHESTRA ITALIANA DEL CINEMA

alle ore 20.00 al Ridotto del Teatro Comunale Mario Del Monaco

PRESENTAZIONE DELLO SPETTACOLO a cura di Stefania Onesti Insegnante e studiosa di danza

PREZZI BIGLIETTI Da Euro 10,00 a Euro 36,00

