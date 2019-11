Al Careni il Concerto di Santa Cecilia

PIEVE DI SOLIGO – Domenica 17 alle ore 18.00 il “Gruppo d’Archi Veneto”, fondato nel 2003 da Fiorella Foti, che si fa carico fin dall’inizio anche della direzione artistica si esibisce al Teatro Careni.

Il Gruppo ha al suo attivo oltre centotrenta concerti, a fianco di famosi solisti (come Leonora Armellini, Giuliano Carmignola,Giovanni Andrea Zanon, Gemma Bertagnolli, Enrico Bronzi....) e di varie formazioni corali.

I suoi concerti sono stati programmati in Italia, ma ha effettuato tournées in Grecia (dove tornerà per la 4^ volta il prossimo maggio), Svizzera e Austria.

E’ uno dei pochissimi Ensembles italiani a potersi fregiare del titolo di "Complesso in residence": opera infatti in stretta unità di intenti con l’ISSR “Giovanni Paolo I”, Ente collegato alla Facoltà Teologica del Triveneto, a seguito di convenzione sottoscritta in virtù della comune volontà di riscoperta e di valorizzazione della musica sacra.

Da quest’anno l’orchestra è sostenuta da uno sponsor unico di grosso spessore, la Garmont International, trovatosi in sintonia con i criteri di serietà, consapevolezza, attenzione verso le problematiche sociali, che sono alla base dell’attività dei musicisti trevigiani.

Ancora una volta con il pensiero rivolto alla memoria della grande cantante moglianese Toti Dal Monte, pievigina d’adozione, l’ Amministrazione Comunale si fa partner privilegiato per l’organizzazione del consueto “Concerto di S.Cecilia”, consentendo al pubblico di riascoltare un’orchestra che anche qui è ormai di casa.

Il concerto di Pieve, organizzato con il contributo del Comune e con il Patrocinio del Comune di Mogliano Veneto, è inserito nel quadro RetEventi della Provincia di Treviso.

Ingresso libero, con eventuali offerte da devolvere alla Scuola di Musica di Pieve di Soligo.

Il concerto, presentato da Michela Possamai è una tappa della produzione sinfonica di S.Cecilia 2019, articolata in sei appuntamenti, aperti lo scorso 3 novembre con le celebrazioni per il 4 novembre, a Vittorio Veneto.

Si continuerà poi al Comunale di Treviso (mercoledì 20, h.20.45), al Campus Internazionale H-FARM di Roncade (The Hall, venerdì 22, h.19.30) e, nel nuovo anno, a S.Donà di Piave (domenica 12 gennaio 2020, Teatro Astra, h.18).