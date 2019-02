Aggrediscono un capotreno e picchiano un passeggero

VERONA - Due cittadini di origini nigeriane sono stati denunciati dai Carabinieri di Villafranca di Verona per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. I militari dell'Arma sono intervenuti nei pressi dello scalo ferroviario dove la capotreno di un convoglio passeggeri che stava transitando lungo la tratta Mantova-Verona era stata aggredita verbalmente dai due giovani, che si sono rifiutati di fornire il biglietto.

In suo soccorso è intervenuto un altro passeggero, che è stato colpito al volto. Poi i due stranieri sono scappati, ma i Carabinieri sono riusciti a rintracciarli e identificarli, denunciandoli a piede libero per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni in concorso. Il passeggero che era intervenuto in soccorso della capotreno è stato curato all'ospedale di Mantova dove gli sono state riscontrate lesioni al volto guaribili in 30 giorni.