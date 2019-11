Aggredisce un disabile: denunciato un 46enne

I Carabinieri della stazione Padova hanno denunciato in stato di libertà per il reato di lesioni personali volontarie aggravate dalla minorata difesa un 46enne residente a Padova. Sarebbe lui l'uomo che sabato pomeriggio ha aggredito prima verbalmente e poi anche fisicamente un top manager di una multinazionale che proprio oggi ha raccontato la sua disavventura patavina sul Corriere della Sera.

Il diverbio si è verificato all'interno del bar 'Caffè Patavino' in Piazza dei Frutti a Padova, e sarebbe scoppiato perché la vittima, che si muove con un piccolo scooter elettrico a causa della sua disabilità, avrebbe 'disturbato' l'altro avventore. Il litigio iniziato all'interno del bar sarebbe proseguito anche fuori, dove Novello è stato aggredito dall'altro che gli ha messo le mani al collo. A Novello in ospedale i medici hanno riscontrato una lesione da stress guaribile in 7 giorni. Secondo quanto denunciato dalla vittima sul giornale il titolare del bar lo avrebbe invitato ad uscire in malo modo.