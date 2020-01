"Affrettiamoci a costruire un nuovo ponte a Vidor"

VALDOBBIADENE – Le foto del ponte di Vidor che cade a pezzi hanno indotto le minoranza a tornare alla carica chiedendo che venga fatto un nuovo ponte: “Affrettiamoci, non solo a verificare la sicurezza anche delle arcate, ma soprattutto affrettiamoci a proseguire sull'unica vera soluzione al problema costruire il nuovo ponte di Vidor”. A tale scopo l’Associazione Nuovo Ponte di Vidor ha avviato una petizione che si può firmare anche nei municipi di Vidor, Valdobbiadene e Pederobba.



Alla luce delle recenti immagini di porzioni di cordolo del ponte penzoloni e di parti in cemento già crollate, il gruppo Valdo d'Italia e d'Europa spiega quindi che: “Catastrofica per l'economia locale e per i collegamenti dei cittadini che vivono e lavorano sulle sponde del fiume in questa zona l'ipotesi di una chiusura, di un senso unico alternato, di una riduzione dei mezzi che vi transitano. I centri abitati che fanno da corona al ponte subirebbero il traffico in coda e il conseguente inquinamento dell'aria e acustico probabilmente per 12 ore al giorno, non solo per gli orari di punta, come ora: impensabile!”