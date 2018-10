Affiorano due cadaveri dal Po, uno è senza testa: è giallo

Macabro ritrovamento ieri, lunedì, a Taglio di Po al confine con Porto Tolle e a Corbola in provincia di Rovigo. Due cadaveri sono affiorati dalle acque del Po.

Il primo corpo è stato trovato intorno alle 19.30, in evidente stato di decomposizione: non aveva la testa e gli mancava un braccio. Il secondo è stato notato e recuperato in tarda serata. Di entrambi non si conosce l’identità.

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Le salme sono state messe a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sulla vicenda si indaga: ogni ipotesi rimane aperta.

Foto d'archivio