Aeroporto Canova: autorizzati i decolli sopra Treviso

TREVISO - I decolli dall’aeroporto Canova potranno ancora passare sopra Treviso.



Ieri sera è arrivata la conferma che ha sorpreso un pò tutti: la commissione di Valutazione d’Impatto Ambientale nazionale infatti ha accolto nella totalità le osservazioni contenute nel parere della Commissione Via della Regione del Veneto, finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale e della tutela della salute pubblica, ma ha anche stabilito che fino al 21% dei decolli giornalieri questi potranno transitare sopra la città.



Con questo atto, la commissione Via nazionale ha dato il via libera definitivo al masterplan del Canova da oggi al 2030. Da Ca’ Sugana nella nota firmata dal sindaco Conte e dall’assessore all’Ambiente Alessandro Manera, si legge: “Si apprende in data odierna che, con riferimento all’implementazione e all’adeguamento del quadro prescrittivo sui voli in partenza dall’aeroporto “Canova”, la Commissione di VIA nazionale ha accolto nella totalità le osservazioni contenute nel parere della Commissione VIA della Regione del Veneto finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale e della tutela della salute pubblica complessiva, in riferimento alle verifiche ambientali seguite al Masterplan e proposte dall’amministrazione Conte in fase di procedura regionale. Resta tuttavia da interpretare la previsione sulla percentuale massima del 21% di decolli verso Treviso, che verrà valutata dai nostri tecnici nelle sedi opportune”.