Aereo si schianta e prende fuoco, muoiono ex pilota Alitalia e allievo VIDEO

VERONA - L'Ansv (Agenzia nazionale per la sicurezza del volo) ha aperto un'inchiesta sull'incidente avvenuto oggi presso Arbizzano, in provincia di Verona, che ha coinvolto un aereo Cessna F150 (marche di identificazione I-CENE) e nel quale due persone sono morte. Il velivolo era decollato dall'aeroporto di Verona Boscomantico, con destinazione quello di Thiene. L'Ansv ha subito disposto l'invio di un proprio investigatore sul luogo dell'incidente.

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 10.50. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con cinque mezzi tra cui le squadre Speleo alpino fluviali, che hanno spento l'incendio del Cessna, i cui occupanti erano già morti. Sono ora in corso le operazioni di messa in sicurezza della zona, per poi procedere al recupero delle salme. Sul posto anche i carabinieri e il personale del Suem 118.

Le vittime sono un ex pilota dell'Alitalia, che faceva da istruttore, e un allievo che era al comando. L'allievo alla cloche si chiamava Lino Lavarini, 61 anni, mentre l'ex pilota istruttore era Prospero Antonini, di 69 anni. Il velivolo era partito per un volo di istruzione dall'Aereo Club di Boscomantico.