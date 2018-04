Aereo parte con 30 minuti di ritardo, Ryanair offre da bere alcolici a tutti i passeggeri

Drink gratis per tutti in aereo. A godere della fortunata 'promozione' i passeggeri di un volo Ryanair con partenza da Liverpool e diretto a Dublino che sabato pomeriggio hanno ricevuto alcolici gratuiti durante i 40 minuti di viaggio. Il motivo? L'amministratore delegato della compagnia low cost Michael O'Leary ha voluto offrire da bere a tutti per scusarsi del ritardo di 30 minuti nel decollo dell'aereo.

Il volo - riferisce 'The Independent' - è infatti partito in ritardo proprio per consentire l'imbarco del Ceo di Ryanair e del fantino Davy Russell che, con un cavallo di proprietà di O'Leary chiamato Tiger Roll, aveva appena vinto un'importante gara ippica. "Oggi abbiamo vinto la Grand National - ha annunciato il boss della compagnia ai passeggeri - e quindi, eccezionalmente, a bordo di questo volo verranno offerte bevande gratis, che io pagherò personalmente, ma potrete prenderne solo una a persona. Grazie e scusateci ancora per il ritardo".