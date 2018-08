Aereo caduto sul Piave: a breve inchiesta dell'agenzia per la sicurezza del volo

CIMADOLMO - L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto un'inchiesta sull'incidente occorso ieri ad un Piper in provincia di Treviso, nel quale sono morte due persone.



L'aereo, dopo aver probabilmente tranciato un cavo, si era incendiato, precipitando sul greto del Piave (nella foto).



Oggi a Cimadolmo - informa l'Ansv - saranno effettuati gli accertamenti del caso da parte di un investigatore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) sul luogo in cui ieri pomeriggio è precipitato il velivolo Piper PA-18 marche I-NENA.



Il mezzo è andato completamente distrutto in seguito ad un incendio. La carcassa si trova ancora sul greto del Piave, sotto sequestro e circondato dalle fettuccine biancorosse dei Vigili del Fuoco.

La tragedia il giorno di Ferragosto.