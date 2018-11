Aereo cade a Caorle. Morti i due piloti

Un piccolo aereo su cui viaggiavano due persone, rimaste uccise, si è schiantato a terra vicino all'avio superficie di Caorle, in località Brian. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i sanitari del Suem 118 e i carabinieri. Il velivolo è un Sia Marchetti Sf 260.



Le vittime erano entrambi piloti esperti. Al momento dell'incidente il tempo era buono, dopo le piogge dei giorni scorsi, e quindi bisognerà attendere le perizie tecniche per stabilire l'esatta dinamica del fatto.



Il 'Sia Marchetti 260' era decollato dalla stessa pista di Caorle, e li' sarebbe dovuto atterrare. L'istruttore di volo sarebbe un uomo originario della provincia di Venezia, l'altro occupante dell'aereo, anch'egli pilota esperto, un triestino. Sull'identità delle due vittime c'è ancora riserbo, perchè non sarebbero ancora stati informati i familiari.