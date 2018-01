Adotta 5 bambine e le usa come schiave sessuali. Calzolaio accusato di 900 stupri e abusi

Agli occhi degli altri era davvero un brav’uomo. Calzolaio, sposato con tre figli, aveva adottato cinque bambine insieme alla moglie Olga. Bambine che aveva apparentemente salvato dall’orfanotrofio ma che in realtà aveva confinato nel proprio harem, facendole diventare le sue "schiave sessuali".

Come riporta il Daily Mail citando i media russi, il protagonista della vicenda, Viktor Lishavsky, 37enne di Amursk, potrebbe diventare il peggior stupratore della storia del Paese, nel caso le accuse si trasformassero in condanna. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di essere l’autore di 900 stupri e abusi sessuali, ai danni delle bambine di cui lui e la moglie Olga erano tutori legali. La donna al momento non è sotto indagine.

A portare la polizia da Lishavsky è stata la denuncia di una delle vittime, che non potendone più ha raccontato tutto alla maestra. Interrogate, anche le altre bambine hanno ammesso di essere state vittime di abusi.

Sotto indagine anche i servizi sociali della regione russa di Khabarovsk, accusati di negligenza.