Adolescente si lancia sotto il treno e muore davanti agli occhi della madre. Lei ricoverata sotto shock

Una tragedia inspiegabile quella avvenuta intorno alle 17 di ieri a Mestre. Un ragazzo si 19 anni era in compagnia della madre alla stazione dell’ospedale all’Angelo. I due stavano aspettando il treno diretto a Pordenone, loro città di residenza, quando improvvisamente il giovane si è lanciato sui binari, finendo sotto il treno e trovando la morte immediata.

Ad assistere alla scena, oltre a tutti i presenti, la madre, rimasta in uno stato di shock. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale, mentre per il figlio non c’è stato nulla da fare.