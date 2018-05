Adesione di massa alla Marcia Stop Pesticidi tra Cison e Follina, attese migliaia di persone

CISON DI VALMARINO - La Marcia Stop Pesticidi cambia pelle, grazie all’adesione di grandi realtà nazionali legate al mondo bio. La seconda edizione del corteo contro la chimica in agricoltura, che si terrà il 13 maggio da Cison a Follina, esce quindi dalla sua dimensione prettamente locale e ambientalista, acquistando valore nazionale e “quasi governativo”, fanno sapere dal comitato organizzatore.

Perché quest’anno, oltre ai comitati ambientalisti, ci saranno infatti anche i grandi patrocini nazionali delle associazioni di categoria che gravitano intorno al mondo del biologico: Aiab (Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica), Federbio (Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e biodinamica), Pan Europa, Lipu, oltre al WWF e all’Isde.

“Il Prosecco ormai è solo un aspetto – chiariscono dal comitato – Questa non è una marcia contro il Prosecco, ma contro i pesticidi in generale, anche quelli usati per la coltivazione della frutta e del mais”. La Marcia appoggia anche la campagna “Cambiamo agricoltura”, che mira alla riforma della Pac (politica agricola comune) dell’Unione Europea.

Sono arrivate a 103 ormai le adesioni delle associazioni alla marcia, che quest’anno si terrà in concomitanza con altri due cortei “gemelli”: a San Pietro in Cariano (Verona) e al Lago di Caldaro (Bolzano) ci saranno infatti altre due sfilate contro i pesticidi.

Queste le 103 realtà che hanno aderito alla manifestazione:

A.I.D.O. di Follina (TV)

A.I.L. "Giuliano De Mari" di Follina

A.VE.PRO.BI (Associazione Veneta Produttori Biologici)

Agricultura Trentino

AIAB - Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica

Ambiente e salute Bolzano

Amici Bosco Montello

ANPI Belluno Apimarca Associazione apicoltori

ARI (Associazione Rurale Italiana)

Arianova - Pederobba

Arianova Sostenibile - Pederobba

ASD Follinese Calcio

Ass. Reg. Apicoltori Veneto

Associazione "Sguardi di donne" di Conegliano (TV)

Associazione Bio-Distretto del Montalbano

Associazione Democrazia di Pieve di Soligo

Associazione Il Fiore - Fonte

Associazione per l'Agricoltura Biodinamica

Associazione Va Dee Femene di Colmaggiore di Tarzo

C.A.I. Sottosezione Pedemontana del Grappa

Casa dei Beni Comuni Belluno

Centro Piano-Terra - Vittorio Veneto

Cinema e Ambiente - Vittorio Veneto

Circolo socio-culturale Fontana Vecia di Trichiana

Colli Puri di Conegliano

Coltivar Condividendo

Comitato Arsenale

Comitato Fumane Futura

Comitato NO Pirogassificatore Orsago (TV)

Comitato promotore per un Comune Malles libero da Pesticidi

Comitato spontaneo Verona Inalberata

Comitato Veneto Sensibilità Chimica Multipla

Comune di Revine Lago

Coordinamento “ColtiviaAmo Futuro – Grappa Asolo Piave Montello”

Cospe Veneto (Cooperazione Sviluppo Paese Emergenti)

El Morar - Verona

El Tamiso - Padova

FAI Verona

FareRete QdP

Federazione Pro Natura Italia

FederBio, Federazione Italiana di Agricoltura Biologica e biodinamica

Federconsumatori Belluno

FIAB Amici della bicicletta Verona

GAS "Andiamo Avanti Tornando Indietro" di Miane

GAS Grappa GAS Magalù - Barbisano

GASlein Gruppo di Acquisto Solidale a Merano

GASolo - Asolo Gruppo AIR (Associazione Italiana Rett) - Follina

Gruppo Mamme di Revine Lago

Gruppo Mamme di Susegana

Gruppo Per i nostri bambini - Vallata

IAMS (Impegno e Azione per un Mondo sostenibile)

Il Carpino

In Comune - Gruppo consiliare del Comune di Trichiana

Initiativgruppe Unterland

Intergas (Coordinamento Gruppi Acquisto Solidale)

ISDE Italia (International Society of Doctors for the Environment)

Isde Verona (International Society of Doctors for the Environment)

Italia Nostra Bolzano

Italia Nostra Treviso

L'ALTRA EUROPA Laboratorio Venezia

La via dei Mulini - Al Mazarol di Cison (TV)

Laboratorio Cison

Legambiente

Legambiente Bolzano

Legambiente Circolo di Sernaglia

Legambiente del Vittoriese (TV)

Legambiente Treviso

Legambiente Verona Libera - Presidio "Peppino Impastato" di Pieve Soligo

Liberi e Uguali - Belluno

Lipu

LIPU Trevigiana

MAG (Società Mutua per l’Autogestione) - Verona

MDF Verona (Movimento per la Decrescita Felice)

Monastero del Bene Comune di Sezano

Movimento non Violento

Nuovo Comitato Ambiente e Salute

Nutrizionisti per l'ambiente

Oasi San Daniele di San Zenone

PAN Europe (Pesticide Action Network)

PAN Italia Pesticide (Action Network)

PRC Belluno

Seed Vicious

Slow Food SlowFood Alpe Madre MMG

Slowfood Veneto

Società Operaia di Mutuo Soccorso - Follina (TV)

SommaGAS (Gruppo Acquisto Solidale Sommacampagna)

SOS Anfibi - Crocetta del Montello

Terra Nuova Edizioni

TERRA VIVA - Verona Terre Sane di Tarzo (TV)

Umweltschutzgruppe Vinschgau

Valpolicella 2000

Verona Polis WBA (World Biodiversity Association)

WWF (World Wild Foundation for Nature) Verona

WWF Bolzano Associazione

WWF Italia

WWF O.A. Terre del Piave TV - BL