Adeguamento sismico delle scuole: 16,5 milioni per 34 istituti della Marca

TREVISO - Sono 16 milioni e mezzo i soldi stanziati dal ministero dell’Istruzione per la ristrutturazione e l’adeguamento sismico di 34 scuole della Marca, nell’ambito del programma nazionale di messa in sicurezza degli edifici scolastici statali, a seguito alle indagini diagnostiche fatte su tutte le scuole italiane dalle materne scuole, elementari e medie.



“Con il decreto del ministero, i Comuni interessati possono procedere con la progettazione esecutiva e ad aggiudicare i lavori entro 18 mesi”, spiega il deputato Roger De Menech. “Il programma è uno dei pezzi previsti dalla riforma della scuola e prevede interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche”.



Oltre un milione di euro complessivo è stato destinato alle scuole Codello, Bocassino, Venanzio Fortunato e villa dei Cedri di Valdobbiadene per interventi di carattere strutturale; due milioni di euro per l’adeguamento sismico delle scuole di Loria (Pascoli, Giovanni XXII, Marchesan e Zanella); 1,9 milioni per la primaria Birago di Godega Sant’Urbano per interventi di miglioramento sismico e per l’istituto comprensivo Sanson di Riese Pio X. A Castelfranco quasi un milione alla scuola secondaria Giorgione e altri 600mila per la Martiri della Libertà per interventi alle strutture; 900mila euro per la Edmondo De Amicis di Fonte. Quattro le scuole primarie di Vittorio Veneto ( Pascoli, Marco Polo, Parravicini e Costella) che hanno ricevuto fondi, 370mila euro in totale, per effettuare interventi di manutenzione ordinaria.

Ecco l'elenco completo: