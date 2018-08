Addio Nafta, Trump annuncia accordo Usa-Messico

"E' un'incredibile intesa per Stati Uniti e Messico. E' un gran giorno per il commercio". Donald Trump annuncia l'intesa con il Messico per un nuovo accordo commerciale destinato ad aprire una nuova fase nei rapporti tra i due Paesi.

"Lo chiameremo Accordo commerciale Usa-Messico. E' un'intesa incredibile per entrambi i Paesi. Toglieremo il nome Nafta, che ha una connotazione negativa perché gli Stati Uniti sono stati penalizzati dal Nafta", dice Trump, nello studio ovale, in collegamento telefonico con il presidente messicano uscente Enrique Pena Nieto.

"Questo accordo è davvero speciale per entrambi i Paesi - le parole di Trump a Pena Nieto - Abbiamo lavorato sodo con i vostri rappresentanti, i nostri team sono andati d'accordo e abbiamo raggiunto qualcosa di cui si parlerà a lungo. All'inizio, qualcuno pensava che non fosse nemmeno possibile arrivare al traguardo per la complessità della materia".