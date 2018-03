Addio a Maila, stroncata dalla malattia a soli 24 anni. Il matrimonio prima della tragica morte

VITTORIO VENETO - Si è arresa alla malattia, dopo una coraggiosa battaglia. E’ mancata domenica la giovane Maila Casagrande, 24enne originaria di Tarzo: l’anno scorso le era stata diagnosticata una malattia rara, che due giorni fa ha spento il suo sorriso.

Era ricoverata all’ospedale di Vittorio Veneto. Prima di andarsene, però, Maila era riuscita a coronare il proprio sogno: quattro mesi fa aveva infatti sposato il proprio compagno, Valentino, nonostante le precarie condizioni di salute. Una scelta coraggiosa, quella di Maila e del marito, che ha reso ancora più tristi le comunità di Tarzo e di Carpesica, frazione in cui i due si erano trasferiti dopo le nozze.

Ha affrontato la malattia con coraggio e determinazione, circondata dall’affetto dei propri cari e del suo Valentino. Purtroppo la rara malattia che l’aveva colpita non le ha lasciato scampo.

Maila lavorava in un negozio d’abbigliamento a Vittorio Veneto, ma aveva molti progetti per il proprio futuro e per quello della propria famiglia. Il funerale sarà celebrato domani, mercoledì 7 marzo, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Tarzo.