Addio a Guido Della Giustina, anima della distilleria "De Negri"

VITTORIO VENETO – Addio a Guido Della Giustina, uno dei volti e delle anime della distilleria “De Negri”.

Cavaliere della Repubblica, il 90enne era conosciuto in città anche per il ruolo ricoperto di direttore della riserva di caccia del Montebello a Vittorio Veneto. Persona stimata ed apprezzata, viene ricordato dagli amici anche come un uomo di carattere.

Figlio di Giovanni, uno dei capostipiti della distilleria di via Oberdan, era cresciuto tra gli alambicchi, ereditando dal padre la passione per questo lavoro, facendo conoscere i prodotti della distilleria in Italia e all’estero, in particolare la “graspa dei amighi”. Della Giustina lascia il figlio Lucio con Cristina, la sorella Marilena e i numerosi nipoti.

Il funerale viene celebrato oggi, mercoledì, alle 15.30, nella chiesa di Santa Maria del Meschio.

Al termine la salma verrà tumulata nel cimitero di Ceneda. Per volontà dei famigliari non fiori, ma eventuali offerte da devolvere al reparto di emodialisi dell’ospedale di Vittorio Veneto.