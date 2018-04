Addio a Giuseppe Biscaro, stroncato dalla malattia

FARRA DI SOLIGO - La comunità di Farra di Soligo piange Giuseppe Biscaro, scomparso a 67 anni dopo una lunga malattia. Era molto conosciuto non solo in paese, ma in tutto il Quartier del Piave.

Era stato prima insegnante di scuola guida, poi autista del pulmino della scuole per il comune. Poi, una volta in pensione, aveva aperto il noto agriturismo “Il Filò”, molto frequentato da clienti provenienti da tutto il Veneto.

Era stato anche molto attivo in parrocchia, e tra i promotori del restauro della chiesetta della Madonna dei Broi e della “Torre della Pace”. Il funerale sarà celebrato mercoledì 18 aprile alle 15, nella chiesa arcipretale di Farra di Soligo.