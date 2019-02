Addio a Francesco Visotto, aveva fondato l'impero dei supermercati

MEDUNA DI LIVENZA - Si è spento ieri Francesco Visotto, 85 anni, fondatore con i fratelli Antonio, deceduto una ventina d’anni fa, e Sergio di uno dei marchi del settore più conosciuti nella Sinistra Piave.



Il gruppo conta circa 600 dipendenti e un fatturato da 170 milioni di euro, venti punti vendita tra Treviso, Venezia, Pordenone e Udine. Altri due sono in apertura a Talmassons e a Udine città.



La storia vera e propria dei supermercati nasce nel 1959, quando Antonio, Francesco e Sergio aprono un secondo negozio a Pasiano di Pordenone, in Friuli ma a un tiro di sasso da Brische di Meduna. Nel 1974 il negozio viene ampliato e diventa un supermercato da 600 metri quadri.



Sarà una vera e propria novità per il circondario, perché negozi di quelle dimensioni non erano ancora così diffusi. Fu in quell’occasione che nacque la società Supermercati di “Visotto Antonio e C. s.n.c.” a cui seguiranno le aperture di altri punti vendita, con insegna “Europa”, nella stessa Meduna di Livenza, a Portogruaro e a Oderzo.



Nel 1987 viene aperto a Motta di Livenza il Mottamercato, supermercato di grandi dimensioni: accanto, nella stessa struttura, è tutt’ora presente una galleria con diversi altri negozi.



Nel 1988 nasce la Sisaveneta Srl, società di distribuzione e vendita che gestisce il magazzino e i rifornimenti dei punti vendita Visotto, dei negozi a marchio Europa. Negli anni successivi, sotto la direzione di Antonio e della famiglia Visotto, vengono aperti altri nuovi supermercati: Cordenons, Bibione, San Stino di Livenza, Ponte di Piave, Villotta, Buia, Budoia, Ceggia e Maserada.



Francesco Visotto lascia la moglie Rita Battiston e i figli Emanuela Renato, Paola e Fabrizio, oltre al fratello Sergio.



I funerali saranno celebrati venerdì, alle 15 in parrocchiale a Brische dove la salma giungerà dalla Casa Funeraria di Gorgo al Monticano. Stasera, giovedì, alle 20, sempre a Brische sarà recitato il rosario in suffragio.