Addio a Elena De Bernardo, storica edicolante di Serravalle

Elena De Bernardo con il figlio Gianni

VITTORIO VENETO – Si è spenta a 83 anni Elena De Bernardo, per quarant’anni edicolante a Serravalle insieme al figlio Gianni Betto. Originaria di Acri, in provincia di Cosenza, De Bernardo era arrivata negli anni Sessanta a Vittorio Veneto. Dopo alcuni impieghi, aveva deciso di aiutare il figlio Gianni nella gestione dell’edicola di piazza Foro Boario. E qui la si poteva incontrare fino a pochi anni fa, quando il figlio cedette l’attività.

«Era una persona sempre disponibile con tutti, solare, aveva sempre una parola per tutti e in edicola era pronta a dare anche informazioni a chi gliele chiedeva» ricorda il figlio Gianni. Elena era stata anche attiva in varie associazioni, in particolare a fianco dei pensionati nell’ambito sindacale e poi degli anziani. Oltre a Gianni, lascia i figli Franco e Milena.

Il funerale si terrà giovedì alle 14.30 nella chiesa di Santa Giustina dove domani, mercoledì, alle 19 viene recitato il rosario.