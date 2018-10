Addio cannucce e cotton fioc: il Parlamento UE vieta la plastica monouso

E’ stato approvato ieri dal Parlamento Europeo il divieto di utilizzare alcuni prodotti monouso in plastica nell’Unione Europea. E’ stato stilato a tal fine un elenco, che comprende il 70% dei prodotti i cui resti sono stati trovati in mare, tra cui cotton fioc, cannucce, posate, piatti e bicchieri diplastica, sacchetti, imballaggi, contenitori per fast food in polistirolo espanso.

La norma, se approvata in via definitiva, entrerà in vigore nel 2021. Gli europarlamentari hanno anche deciso che gli Stati membri dovranno ridurre il consumo dei prodotti in plastica per i quali non esistono alternative (come scatole monouso per hamburger e panini o contenitori alimentari per frutta e verdura, dessert o gelati) del 25% entro il 2025.

Altre materie plastiche, come le bottiglie, dovranno essere raccolte separatamente e riciclate al 90% entro il 2025.

Perché sia approvata in via definitiva, la normativa deve essere concodata con i governi membri dell’UE.