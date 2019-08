Addio al professor Bresolin, figura di spicco in Cassamarca

Il professor Bresolin con l'ex sindaco Giovanni Manildo

TREVISO - "Ho avuto la fortuna di conoscere il professor Bresolin e di apprezzarne le doti umane e professionali. Per la sua esperienza e capacità di analisi sui temi dell'economia, egli è stato per molto tempo nel Veneto un punto di riferimento, una voce autorevole per comprendere i mutamenti e lo sviluppo del nostro territorio". Così il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ricorda il professor Ferruccio Bresolin, storico economista trevigiano, docente di Ca'Foscari, ex consigliere e assessore comunale di Treviso e figura di spicco in Cassamarca, scomparso ieri dopo una lunga malattia.

"Per anni è stato un attento osservatore dell'evoluzione dell'economia veneta - conclude Zaia - e con lui se ne va un pezzo della nostra storia, un personaggio fortemente legato alla terra trevigiana. Personalmente e a nome della Regione del Veneto porgo ai suoi familiari e parenti le più sentite condoglianze".