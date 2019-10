Accoltellato un 17enne, il ragazzo è riuscito a chiedere aiuto entrando in un fast food in centro

Un episodio gravissimo quello che è accaduto ieri sera attorno alle 20.30, un ragazzo di 17 anni di origini italiane è stato colpito da due coltellate, una all’addome e l’altra al petto.

Il ragazzo sanguinante è riuscito ad entrare all’interno del fastfood, in piazza Goldoni a Trieste, chiedendo aiuto. Sul posto sono giunti gli operatori del Suem che l’hanno stabilizzato. Il 17enne è in prognosi riservata. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine per ricostruire quanto è avvenuto.

Secondo una prima ipotesi si tratterebbe di una rissa per futili motivi.