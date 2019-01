Accoltellato al concerto, grave sindaco Danzica

Un fendente vicino al cuore. E' in gravi condizioni il sindaco di Danzica, Paweł Adamowicz, accoltellato domenica sera sul palco di un concerto di beneficenza di fronte a migliaia di persone. Esponente di punta dell'opposizione al governo della destra populista, guidato dal partito 'Diritto e Giustizia', che dal 1998 è alla guida della città che diede i natali a Solidarnosc, Adamowicz è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di cinque ore per quella che viene descritta come una "grave ferita al cuore".

I medici sottolineano la necessità di molte trasfusioni: a Danzica sono stati quindi organizzati punti per la raccolta di sangue per il sindaco. E' stato inoltre indetta una manifestazione contro la violenza.

Adamowicz, esponente di 'Piattaforma civica (Po)', è molto noto in Polonia e all'estero come un forte sostenitore dei diritti della comunità Lgbt e dei migranti e rifugiati, in controtendenza con il crescere dei sentimenti anti-immigrati nel Paese. "Io sono un europeo e quindi per natura sono aperto" ha detto in un'intervista al 'Guardian'. "Danzica è un porto e debba sempre essere un rifugio per chi arriva dal mare".