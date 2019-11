Accoltella e poi tentata di strangolare la madre, alla base del gesto un litigio

Prima accoltella la madre e poi tenta di strangolarla. E' successo questa mattina a Udine, dove una donna di 71 anni al culmine di un litigio è stata accoltellata nel proprio appartamento dal figlio 39enne. Sarebbe in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita. Gli inquirenti al lavoro anche per verificare se in precedenza l'uomo avesse mostrato problemi comportamentali o avesse manifestato segni di aggressività.

A quanto si è potuto apprendere, sarebbe stato lo stesso aggressore ad allertare i soccorsi. La donna è stata trasportata all'ospedale di Udine per essere sottoposta a intervento chirurgico. L'uomo è stato condotto in Questura mentre sono in corso indagini da parte della Squadra Mobile di Udine.