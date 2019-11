"Abbiamo trovato la legge anti-vigneti"

VITTORIO VENETO - “Nella convenzione per il vigneto sorto a fianco della scuola dell’infanzia di San Giacomo si può chiedere molto di più”: a ribadirlo sono i genitori dei bambini che frequentano la struttura.

"Stiamo finendo di studiare le varie modifiche apportate dai comuni della Docg al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale atte a tutelare i siti sensibili, così da essere pronti a sottoporre al sindaco una nuova bozza di convenzione in caso di vittoria al TAR, migliorativa rispetto alla precedente - spiegano i genitori -. Abbiamo trovato una norma alquanto interessante nel Regolamento di Polizia Rurale intercomunale di San Vendemiano. All'articolo 11/C al punto 7, infatti, si legge che all'interno delle aree edificabili previste dalla pianificazione urbanistica (tra cui le zone F) è vietato il nuovo impianto o reimpianto di vigneti. Fa specie che uno strumento condiviso e atto a regolamentare i vari Comuni della Docg possa contenere tali significative differenze. Pertanto ci incontreremo con il sindaco Miatto e gli chiederemo di seguire l'iter per applicare tale modifica anche nel nostro Comune”.

“Questa norma prima dovrebbe essere introdotta – continuano i genitori -. Quindi difficilmente andrebbe a regolare una situazione già esistente, come quella di San Giacomo, ma potrebbe essere d’aiuto per altre situazioni simili alla nostra in futuro”. I genitori sono attivi anche su un altro fronte, quello degli interventi da fare sull'edificio che ospita la scuola dell’infanzia: “Chiederemo un incontro con il sindaco per capire quali siano le reali intenzioni dell’amministrazione sul futuro della nostra scuola. Pensano di eseguire le opere di ristrutturazione necessarie o intendono individuare una struttura alternativa? E, in tal caso, vi è l'idea di costruire un nuovo edificio? Con quali garanzie? Ricompariranno i container ad ospitare i nostri figli? E poiché questo è un argomento che interessa l'intera comunità, chiederemo anche un incontro al Comitato di quartiere di San Giacomo per fare il punto sul futuro della scuola dell'infanzia della nostra comunità".