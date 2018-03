"Abbiamo sentito urlare e piangere". I vicini di casa sull'omicidio di questa notte

"Ho sentito urlare e piangere stanotte". Lo ha detto la dirimpettaia di origini africane dell'uomo ucciso con una coltellata alla gola a Mira (Venezia). Il pesunto omicida - secondo quanto ricostruito dai carabinieri, è un uomo di 28 anni, di nazionalità romena che al culmine di una lite, ha preso un coltello da cucina e ha reciso la giugulare di un suo coinquilino e connazionale di 36 anni, uccidendolo. A lanciare l'allarme è stato il testimone della scena, un 41enne romeno che, per la difficoltà di esprimersi in italiano, ha chiesto aiuto a un altro collega di lavoro (tutti operavano alla Fincantieri di Porto Marghera, non è chiaro se come dipendenti o in una ditta in appalto) che, a sua volta, ha allertato il 118.

Il colpevole non ha opposto resistenza ai carabinieri mentre il coltello usato per uccidere è stato recuperato e sequestrato in casa, sporco di sangue. "Erano le 4.30 circa - racconta un'altra vicina- ho sentito gridare e spostare mobili. E' durato per un po'. Poi ho udito anche qualcuno che è sceso per le scale ed è risalito. Abbiamo presentato delle lamentele di recente all'amministratore perché la notte in quell'appartamento si svegliavano e facevano confusione. Chi si faceva la doccia, chi parlava a voce alta. Ma una lite così, mai".

"Questo è un quartiere tranquillo, in cui in tanti partono la mattina presto per andare a lavorare e tornano la sera" aggiunge Luca Bortolato, che abita vicino alla casa dell'omicidio.

Il presunto omicida è stato arrestato dai carabinieri ed è ora sotto interrogatorio nella caserma di Mestre. Al momento non sono state rese note le generalità mentre si stanno ricostruendo le motivazioni del gesto e la dinamica.