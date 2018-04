Abbattuto il cartello stradale "La Crosetta"

FREGONA - Abbattuto il cartello stradale a La Crosetta. Amara sorpresa per i residenti del Passo della Crosetta ieri mattina, sabato. “Dispiace per il gesto - commenta Daniele Dal Mas del comitato Uniti per Valsalega - il cartello al Passo della Crosetta (che va riposizionato al più presto) rappresenta per molti aspetti il simbolo di una montagna in abbandono”.

Dal Mas si riferisce all’assenza di segnale telefonico, per cui da molti anni con il comitato si batte: “Con i residenti e le attività commerciali della zona da anni combattiamo per il potenziamento della copertura telefonica mobile della zona e per la banda larga, ora grazie all'interesse della Regione la strada si sta spianando per il raggiungimento di questi obbiettivi”.

“Di recente - aggiunge Dal Mas - ho scritto anche al Presidente Zaia e al Presidente della Provincia di Treviso perchè si intervenga in un tratto della strada provinciale 422, dove i passanti hanno riscontrato nelle settimane scorse un cedimento del manto stradale, oltre che per chiedere un potenziamento dell'illuminazione pubblica lungo la strada provinciale 422 che da Vittorio Veneto sale al Cansiglio e perchè ci si attivi nei confronti di Enel e Tim affinchè anche vengano tagliati gli alberi in prossimità delle linee del telefono fisso e della linea elettrica, a garanzia del servizio pubblico stesso, poiché sono già successi casi in cui la caduta di alberi ha provocato guasti sulle linee ed interruzioni di servizio".