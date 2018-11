Abbattono un abete da 22 metri in Cansiglio per l'albero di Natale in Piazza San Pietro. Rivolta su Facebook

CANSIGLIO - E’ polemica sull’abete che diventerà l’albero di Natale in Piazza san Pietro. Ieri l’albero, un esemplare di abete rosso di 22 metri, è stato tagliato nel bosco del Cansiglio, a Polcenigo: un'iniziativa voluta dall'associazione Eventi di Pordenone, in collaborazione con la Diocesi di Concordia-Pordenone e la supervisione organizzativa della Regione Friuli Venezia Giulia.

L’iniziativa è stata ideata 7 anni fa, in previsione del 50esimo anniversario della Costituzione. Arriverà giovedì a Roma, per essere “installato” in Piazza San Pietro. Non si placano, però, le polemiche: sulla pagina Facebook “Amici del Cansiglio”, sotto il video che presenta l’abbattimento e spiega l’iniziativa, gli utenti hanno criticato l’idea, con centinaia di commenti.

La maggior parte di questi verte sulle recenti devastazioni subite anche dal Cansiglio, nella sua parte “bellunese”. “Con tutti gli alberi che sono stati abbattuti dal maltempo recente, occorreva proprio abbatterne un altro?”, chiede un’utente del social network. Tutti gli altri commenti sono, più o meno, dello stesso tenore.

Alcuni hanno rilanciato l’idea di Conegliano, che ha fatto pervenire 14 tonnellate di legname dalla Val di Fiemme, senza ulteriori abbattimenti.