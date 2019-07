A 96 anni corre 5 km in 42 minuti, è record

Roy Englert, 96 anni, ha aggiunto un altro record alla sua più che longeva carriera di corridore.

Ai campionati Usatf Masters Outdoor Championships ha corso 5 chilometri in 42 minuti, 30 secondi e 23 centesimi. Migliorando - scrive 'The Guardian' - il precedente primato di quasi 8 minuti. Englert, avvocato in pensione, vive in una comunità per pensionati di Lake Ridge (Virginia) e si allena su un tapis roulant percorrendo 2-3 miglia al giorno almeno 3 volte a settimana.

Il corridore ha già al suo attivo altri record nella fascia d'eta (95-99) per gli 0,8 e i 1,5 km.