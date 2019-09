835.000 per strade, frane, parchi a Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO – Annunciati dalla giunta Miatto investimenti in opere pubbliche e non solo per 835mila euro, ma le minoranze annotano: «Manca una progettualità». Con una variazione al bilancio, che impiega in buona parte l’avanzo di amministrazione, venerdì il consiglio comunale, con l’astensione di tutte le minoranze, ha dato il via libera a nuovi investimenti sul territorio, dalle asfaltature a nuove panchine, passando per autovelox, nuove telecamere e altro ancora.

A snocciolare buona parte degli interventi previsti l’assessore ai lavori pubblici Bruno Fasan, visto che potrà contare su ben mezzo milione di euro in opere pubbliche. «Faremo quelle piccole opere chiesteci dagli elettori» ha detto.

Ecco 150mila euro per asfaltature complete di vie, alcune in sinergia con Piave Servizi e i gestori di altri sotto-servizi così da rompere il manto una volta sola, 30mila euro per rappezzi di strade, 100mila euro su frane e corsi d’acqua, 50mila euro per i parchi pubblici, 55mila euro per un campo da basket che sarà realizzato al liceo Munari, 30mila euro per le panchine e altri 30mila euro per nuovi punti luce. E poi 210mila euro saranno investiti su immobili comunali, dal tetto di villa Croze allo scantinato della biblioteca.

L’assessore alla sicurezza Ennio Antiga ha invece annunciato investimenti, di sua competenza, per 80mila euro per portare nuove telecamere e anche degli autovelox lungo quelle vie dove gli automobilisti spingono troppo sull’acceleratore, come ad esempio la provinciale che attraversa l’abitato di Longhere. «Il nostro Comune – ha spiegato in aula Antiga – ha una trentina di telecamere. Di queste, tre sono fuori servizio, dieci sono obsolete, due vanno e non vanno e altre due sono state ripristinate di recente. E stiamo studiando anche la possibilità di censire tutte le telecamere private presenti sul territorio».

Marco Dus, capogruppo Pd, ha annotato che «la Regione ha defraudato Vittorio Veneto di 4mila euro per la biblioteca», auspicando che i prossimi investimenti della giunta Miatto delineino un progetto per la città, posizione sostenuta anche dalla capogruppo di Rinascita Civica, Mirella Balliana.