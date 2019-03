800 nuovi alberi per pulire l'aria: nasce il primo bosco anti-smog

MORGANO - A Morgano è nata la prima “fabbrica dell’aria” della Marca. L’amministrazione ha tenuto inaugurato il nuovo bosco antismog con la piantumazione di 800 piantine tra aceri campestri, carpini bianchi, roverelle e olmi. Il progetto di riqualificazione ambientale è stato realizzato in collaborazione con AzzeroCO2 che prevede la messa a dimora di alcune migliaia di piante in diverse cittadine di Veneto e Friuli Venezia Giulia.



Gli alberi sono stati piantati da Ascotrade che li curerà e seguirà, a proprie spese, per i prossimi due anni. L’obiettivo è quello di formare dei veri e propri “boschi anti-smog” composti da alberi che permetteranno un assorbimento complessivo delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera pari a 560 tonnellate di CO₂ lungo l’intero ciclo di vita degli alberi (calcolato in media in 80-100 anni). Alla festa della nuova “fabbrica dell’aria” hanno preso parte anche gli studenti delle scuole elementari e medie di Morgano, coinvolti in prima persona nel progetto: 25 alberelli di Acero Campestre e Carpino Bianco, infatti, sono stati piantati nei giardini della scuola elementare Marconi e della scuola media Crespani ed affidati alle cure dei ragazzi. Le altre 775 piante hanno invece trovato casa in via Marcello e via Don Cester a Badoere, andando a riqualificare un’area totale di circa 1 ettaro.



“È con grandissima soddisfazione che assistiamo al momento più significativa del progetto Fabbrica dell’Aria di Morgano – ha affermato Stefano Busolin, presidente Ascotrade – un’operazione che avevamo annunciato nello scorso mese di novembre e che ora è arrivata a conclusione. Un gesto concreto e dal valore fortemente simbolico, con il quale suggelliamo, ancora una volta, l’impegno di Ascotrade nei confronti della comunità e dell’ambiente, nel rispetto della nostra mission: essere un’azienda del territorio che lavora per arricchire il territorio”.



“Voglio ringraziare le società Ascotrade e AzzeroCO2 per l’opportunità di valorizzare il tema ambientale nel comune di Morgano con la piantumazione di 800 alberi – ha dichiarato il sindaco d Morgano, Daniele Rostirolla – Come amministrazione abbiamo intrapreso un percorso di tutela e difesa dell’ambiente in ogni suo aspetto, convinti del valore aggiunto a favore dei residenti e di quanti considerano il nostro comune un luogo ideale ove vivere in un rapporto equilibrato tra ambiente antropico e ambiente naturale. La piantumazione di questi 800 alberi sul territorio Morganese assume un duplice significato: da una parte sancisce la volontà della nostra amministrazione di dare valore al suolo, al clima e alla qualità degli elementi, in una logica di recupero dei terreni che spesso sono stati prevaricati da una edilizia priva di equilibrio; dall’altra favorire il recupero di una grande area incompiuta che sarà a disposizione della cittadinanza come luogo sociale, di incontro e di benessere ambientale e climatico”.