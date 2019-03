A 7 anni viene da Bologna per realizzare il suo sogno: incontrare il mitico mulo alpino Iroso

CAPPELLA MAGGIORE – Giacomo, 7 anni, è ufficialmente il più giovane “sconcio” del reparto salmerie della sezione Ana di Vittorio Veneto. Bolognese, nei giorni scorsi accompagnato dalla mamma Francesca ha potuto coronare un suo sogno: incontrare Iroso, ultimo mulo alpino che ha già superato i 40 anni di vita, pari a 120 anni, e gli altri muli alpini, oltre a conoscere le penne nere del reparto che lo hanno accolto a braccia aperte.

Ad Anzano, nella stalla di Toni De Luca che accoglie i muli del reparto salmerie, la visita di questo bambino ha portato una ventata di gioia tra gli sconci, i conducenti dei muli. Tanto che al piccolo hanno voluto donare la maglietta del reparto e un cappello alpino. E Giacomo, nella tre giorni ad Anzano, non è rimasto con le mani in mano, anzi.

Da sconcio non si è perso d’animo: ha strigliato i muli, pulito la stalla, dato loro da mangiare. E anche Iroso, che vista l’età non dà più tanta confidenza agli umani, non si è sottratto agli abbracci di Giacomo e lo ha pure accolto in groppa Giacomo frequenta la seconda elementare. Ha tutti dieci: un vero secchione.

E tra i suoi segni distintivi anche l’essere un patito degli alpini, una passione che il nonno ed altri parenti gli hanno trasmesso, tanto che la mamma gli ha cucito sul giubbotto con cui va a scuola gli scudetti della Julia, della Tridentina e della Cadore. E il sogno di Giacomo è di poter fare, da grande, l’alpino.