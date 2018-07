600 migranti assaltano confine Spagna-Marocco

Un gruppo di oltre 600 migranti senza documenti originari da Paesi subsashariani oggi hanno assaltato la barriera sul confine tra il Marocco e l'enclave spagnola di Ceuta, riuscendo ad entrare in territorio spagnolo. Lo riporta il sito di El Pais precisando che secondo le autorità spagnole sono stati 602 i migranti che hanno partecipato all'assalto.



Nell'azione sono rimasti feriti 132 migranti, che hanno ricevuto assistenza dai 50 volontari della Croce Rossa: 11 presentavano fratture e ferite provocate dalla barriera di filo spinato lunga 8,4 chilometri e alta sei metri. Anche 22 agenti della polizia spagnola intervenuti sono rimasti feriti mentre cercavano di impedire l'assalto alla barriera.



Gli agenti, quattro dei quali sono stati ricoverati in ospedale, sono rimasti feriti anche dai pali usati dai migranti per divellere il filo spinato. E anche dalla calce viva che è stata lanciata contro di loro, che ha provocato in alcuni problemi respiratori. I migranti che sono riusciti a scavalcare la barriera, dopo aver baciato il suolo spagnolo, si sono diretti immediatamente al centro locale per l'accoglienza che già ospita oltre 600 persone, ben oltre la sua capacità massima di 512 posti letto.