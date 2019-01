Tragedia venerdì sera a Conselve dove Pierantonio Garbin, carabiniere che aveva da poco raggiunto la pensione, è stato stroncato da un infarto.

Come riporta Il Gazzettino, l’uomo si è sentito male mentre era in casa e la moglie, esperta operatrice socio sanitaria, ha tentato di rianimarlo mentre aspettava l’arrivo del Suem 118. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare