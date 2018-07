40enne trovato morto nel canale

Tragico ritrovamento questa mattina intorno alle 8 in un canale di Pozzoleone, comune vicentino. Un agricoltore ha notato il cadavere di un uomo e ha subito lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, avvenuto probabilmente stanotte.

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo, un 40enne di Sandrigo, stava percorrendo la strada in moto quando è uscito di carreggiata e per cause non ancora chiare è finito nel canale. Poco distante, infatti, è stato trovato il casco, mentre si pensa che la moto sia finita in fondo al canale.

Data l’ora tarda, al momento della fuoriuscita autonoma, per strada non c’era nessuno.