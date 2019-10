4 novembre "Ripudiamo la guerra", gli studenti e docenti si rifiutano di incontrare i militari

Un gruppo di docenti e una classe del Liceo classico "Marco Polo" di Venezia ha protestato e deciso di non partecipare a un incontro con due ufficiali della Marina Militare e della Guardia di Finanza in vista del 4 novembre, perché ritenuto "non in linea" con i principi dell'istituto e per segnare il ripudio della guerra sancito dalla Costituzione.

Il dirigente scolastico, Gianni Maddaloni - riferisce il Gazzettino - aveva organizzato l'incontro per la giornata di ieri, aggiungendo che era obbligatorio per le classi dell'ultimo anno. Le rappresentanze sindacali dell'istituto hanno contestato il tono dell'iniziativa, tanto che il preside ha precisato che la partecipazione all'evento sarebbe stata volontaria.

"L'articolo 11 della nostra Costituzione - hanno scritto in una lettera gli insegnanti - afferma che L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali".