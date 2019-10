39 cadaveri in un container, arrestato 25enne

I corpi di 39 persone, 38 adulti e un adolescente, sono stati trovati nel container di un Tir nell'Essex. La polizia, chiamata dai servizi di emergenza sanitaria nella notte al Waterglade Industrial Park a Grays, ha arrestato l'autista, un giovane di 25 anni dell'Irlanda del Nord, che è stato arrestato sospettato di omicidio. Il Tir era entrato in Gran Bretagna a Holyhead, porto nel nord del Galles da dove partono ed arrivano i collegamenti con l'Irlanda.

Lo ha confermato la polizia precisando che il camion, proveniente dalla Bulgaria, era arrivato il 19 ottobre e che sono iniziate le procedure per identificare le vittime: si tratterà di "un lungo processo", hanno fatto sapere. Seamus Leheny, manager per l'Irlanda del Nord della Freight Transport Association, l'associazione delle compagnie di trasporto, ha riferito la Bbc che, se il camion arrivava dalla Bulgaria, ha scelto "un percorso insolito" per entrare nella Gran Bretagna, arrivando nel Galles, e supponendo che sia arrivato prima in Irlanda per evitare i controlli a Dover e Calais.

"La gente dice che i controlli e la sicurezza sono aumentati a Dover e Calais, e quindi potrebbe essere apparsa una via più facile partire da Cherbourg e Roscoff per arrivare a Rosslare - ha spiegato riferendosi ai porti nel nord della Francia da dove si parte per il porto irlandese citato - e poi da lì prendere la strada di Dublino". "E' un lungo giro intorno ed aggiunge giorni al viaggio", ha concluso. "Sono sconvolto da questo tragico incidente nell'Essex". E' quanto ha dichiarato, in un tweet, Boris Johnson. "Sto ricevendo costanti aggiornamenti dal ministero dell'Interno che sta lavorando con la polizia locale per stabilire esattamente cosa sia avvenuto", conclude il premier che rivolge i suoi "pensieri a chi ha perso la vita ed ai loro cari".

Priti Patel, ministro dell'Interno, si è detta "scioccata e rattristata da questo tragico incidente". Mentre la deputata eletta nel distretto di Thurrock, dove è stato trovato il Tir, Jackie Doyle Price ha parlato di una "notizia orripilante" ed ha attaccato "il traffico degli esseri umani" definendo "un affare vergognoso" ed esprimendo la speranza che la polizia possa "portare davanti alla giustizia questi assassini".

La polizia, da parte sua, finora ha reso noto di "aver arrestato l'autista del Tir che rimane in custodia mentre la nostra inchiesta prosegue". Nel giugno del 2000 i corpi di 58 migranti cinesi furono trovati in un camion a Dover. L'autista, di nazionalità olandese, fu arrestato per omicidio colposo.