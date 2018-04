29° RADUNO NAZIONALE AUTO STORICHE.

“DAI COLLI ASOLANI AL PARCO DEL SILE”

XXIX RADUNO NAZIONALE A.N.T.E.A.S.

“Dai Colli Asolani al Parco del Sile” è il nome del “XXIX raduno nazionale A.N.T.E.A.S.” che si svolgerà sulle strade della Marca Trevigiana i giorni 28-29-30 aprile 2018. L’A.N.T.E.A.S. (Associazione Nuovi Topolinisti ed Auto Storiche) è un Club bolognese federato A.S.I. molto attivo nell’organizzazione di raduni in tutto il territorio nazionale.

Per il 2018 l’onore e l’onere di organizzare questa importante manifestazione è ricaduto sull’Historic Car Club Sile di Casale sul Sile che ha dovuto riflettere su come far scoprire, in soli tre giorni, quello scrigno saturo di tesori sotto forma di buona tavola, storia, arte e paesaggi che contraddistingue la Marca Trevigiana ai partecipanti provenienti da Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Sardegna e persino Germania, il che rende questo un evento a respiro internazionale. Base logistica di tutto l’evento sarà la settecentesca Villa Braida a Mogliano Veneto dalla quale nel pomeriggio del primo giorno, sabato 28 aprile, il corteo si avvierà verso Treviso, dove le vetture sosteranno in Piazza Duomo mentre gli equipaggi effettueranno una visita guidata del centro della Città. Uno spritz presso il bar “Signore e Signori” in Piazza dei Signori , noto per l’omonimo film di Pietro Germi del 1965, allieterà ulteriormente la visita.

Il giorno centrale, domenica 29, colonna portante di tutta la manifestazione, gli equipaggi partiranno in direzione dei Colli Asolani dove, in mattinata, visiteranno l’eredità artistica del Canova, protagonista indiscusso della scultura neoclassica, presso la Gypsotheca ed il Tempio, entrambi in quel di Possagno. La zona collinare sita tra il Monte Grappa ed il fiume Piave racchiude anche alcune tra le più pregevoli eccellenze architettoniche del territorio, una delle quali è la Palladiana Villa Barbaro a Maser, che sarà sede della tappa pomeridiana, non prima della difficile ed affascinante ascesa della Forcella Mostaccin; insomma, tra arte, architettura, paesaggi mozzafiato e belle strade non mancherà proprio nulla. L’ultimo giorno infine, con un pizzico di orgoglio,

L’Historic Car Club Sile porterà i partecipanti alla scoperta di Casale sul Sile e del fiume da cui prende il nome risalendone la corrente a bordo di una delle tipiche imbarcazioni del luogo, alla scoperta delle splendide case affrescate, delle ville e delle magnifiche vedute che adornano quello che è il fiume di risorgiva più lungo d’Europa. Insomma, questa sarà la combinazione magica del “XXIX Raduno Nazionale A.N.T.E.A.S.”, punto di forza dell’Historic Car Club Sile per la scoperta e la valorizzazione della nostra Marca Trevigiana.